Конкуренция, которой оставили двадцать процентов

Представим автосалон будущего. Именно представим: такого помещения не существует, а если когда-нибудь появится, автор заранее отказывается от должности заведующего.
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Конечно, мы должны поддерживать своего производителя. Но, в данном случае, мы уже десятилетия даем возможность существовать и паразитировать нашему автопрому за счет подобных налогов. Достаточно поднять "утилизационный сбор" (правительство даже не заморачивается, что за 750 000 руб. каждый захочет ее утилизировать), сделать цену чуть ниже импортной и народ будет брать ведра с запчастями, объясняя знакомым и родственникам (ни себе), что из-за патриотических побуждений поддерживают отечественного производителя...