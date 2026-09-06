БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

Конкуренция, которой оставили двадцать процентов

Конкуренция, которой оставили двадцать процентов

Представим автосалон будущего. Именно представим: такого помещения не существует, а если когда-нибудь появится, автор заранее отказывается от должности заведующего.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вадим Голышев
Вадим Голышев

Конечно, мы должны поддерживать своего производителя. Но, в данном случае, мы уже десятилетия даем возможность существовать и паразитировать нашему автопрому за счет подобных налогов. Достаточно поднять "утилизационный сбор" (правительство даже не заморачивается, что за 750 000 руб. каждый захочет ее утилизировать), сделать цену чуть ниже импортной и народ будет брать ведра с запчастями, объясняя знакомым и родственникам (ни себе), что из-за патриотических побуждений поддерживают отечественного производителя...