Забастовка в технологической отрасли Финляндии: Metso и Nokia в центре событий

В Финляндии началась забастовка старших сотрудников технологической промышленности. Компании Metso, Nokia, Valmet и Wärtsilä участвуют в акциях, направленных на улучшение условий труда и повышение зарплат.
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