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Происшествия

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Сотрудники полиции встретились со студентами Херсонского технического университета

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, оперативники Центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД России по Херсонской области совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии, а также руководителем Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма по Херсонской области провели профилактическое мероприятие в Херсонском техническом университете.

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