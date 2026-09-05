Финляндия все сильнее ощущает цену разрыва с Россией

Решение Финляндии разорвать экономические связи с Россией продолжает приносить свои плоды — и эти плоды оказались горькими.
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