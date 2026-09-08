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Не дефект, а особенность конструкции: Samsung объяснила «проваливающийся» экран Galaxy Z Fold 8

Не дефект, а особенность конструкции: Samsung объяснила «проваливающийся» экран Galaxy Z Fold 8

Так делано специально, чтобы защитить экран от механических нагрузок Некоторые владельцы новых Samsung Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra обратили внимание на необычное поведение складного дисплея: при нажатии в районе углов панель слегка продавливается внутрь.

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