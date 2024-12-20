Стилист перечислила самые трендовые сумки на 2025 год

Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова перечислила самые трендовые сумки на 2025 год.В беседе с «Радио 1» 19 декабря эксперт отметила, что в следующем году в моду вернутся устаревшие образы сумок из антирейтингов.