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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Детройта» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда забила 16 шайб и пропустила 20

У «Детройта» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда забила 16 шайб и пропустила 20

Сегодня команда тренера Дерека Лалонда уступила «Торонто» (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ. До этого было три поражения при одной победе.

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