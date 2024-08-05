СВР назвала Родченкова и Соболевского кураторами проекта США против спорта РФ

РИА Новости/Валерий Мельников Сбежавшие из России бывшие руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский курируют проект США против российского спорта, заявили 5 августа в Службе внешней разведки (СВР) России.
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