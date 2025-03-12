Украинцы проигрывают и теряют территории каждый раз, когда идут на обман. Об этом российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
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