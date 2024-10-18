В деле бывшей телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле бывшей ведущей одного из российских телеканалов Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в оправдании терроризма и фейках о ВС РФ.