В деле бывшей телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Новые обвиняемые могут появиться в уголовном деле бывшей ведущей одного из российских телеканалов Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом), обвиняемой в оправдании терроризма и фейках о ВС РФ.
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