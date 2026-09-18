Эх, Apple, ну зачем так с нами? Россиян лишили 18 крутых фишек новых iPhone!

Друзья, держитесь за стулья: новые флагманы от Apple снова прилетели с кучей ограничений для России. По сообщениям Ведомостей, владельцы iPhone 18 Pro и 18 Pro Max в нашей стране не смогут воспользоваться как минимум 18 функциями.
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