Вопросы министру о состоянии дорог пензенцы смогут задать в прямом эфире

Жители Пензы будут иметь возможность в прямом эфире задать вопросы министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву по теме состояния дорог и работ по их строительству и ремонту.
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