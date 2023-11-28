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Вопросы министру о состоянии дорог пензенцы смогут задать в прямом эфире

Жители Пензы будут иметь возможность в прямом эфире задать вопросы министру строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александру Гришаеву по теме состояния дорог и работ по их строительству и ремонту.

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