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ФСБ в Севастополе задержала агента, передававшего Украине фото объектов флота

ФСБ в Севастополе задержала агента, передававшего Украине фото объектов флота

Оперативники ФСБ задержали в Севастополе агента военной разведки Украины, передававшего кураторам фотографии объектов Черноморского флота.

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