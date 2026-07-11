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ФРС подтвердила готовность сдерживать инфляцию и сохранить ценовую стабильность

ФРС подтвердила готовность сдерживать инфляцию и сохранить ценовую стабильность

Федеральная резервная система США вновь заявила о приверженности политике ценовой стабильности и подчеркнула, что готова принять необходимые меры для удержания долгосрочных инфляционных ожиданий под контролем.

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