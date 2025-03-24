Минтруд: спрос на работников сферы персональных услуг вырастет к 2029 году

В России наибольший рост к 2029 году ожидается в сфере обрабатывающей промышленности, транспортировки и хранения, гостиничного бизнеса, общественного питания, науки, информации и связи, а также в здравоохранении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии