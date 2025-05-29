"Несовершенство судебной системы": За месяц правления Трампа суды вынесли ему больше запретов, чем за три года Байдену

Администрация Трампа сталкивается с серией судебных исков, включая запреты и блокировки. Они, по мнению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, исходят от недобросовестных судей из-за "несовершенства судебной системы".
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