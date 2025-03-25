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"Людей сшибают": У курьеров начали отбирать электротранспорт – "добычу" увозят грузовиками

"Людей сшибают": У курьеров начали отбирать электротранспорт – "добычу" увозят грузовиками

В Санки-Петербурге, как говорится, "грандиозный шухер". Там у курьеров начали отбирать транспорт – электровелосипеды и мопеды.

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