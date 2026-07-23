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Су-34 разбомбили опорные пункты украинских боевиков в Харьковской области и ДНР

Су-34 разбомбили опорные пункты украинских боевиков в Харьковской области и ДНР

РИА Новости/Константин Михальчевский Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

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