Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

ACB. «Фуэнлабрада» – «Уникаха», «Ховентуд» встретится с «Тенерифе» и другие матчи

В субботу, 10 декабря, состоятся четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB. «Фуэнлабрада» примет «Уникаху», «Ховентуд» дома встретится с «Тенерифе».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх