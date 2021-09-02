Завершено расследование уголовного дела о похищении трех жителей города Абакана, а также убийстве одного из них

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Республики Ингушетия Абабукара Точиева и Зяудина Картоева.
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