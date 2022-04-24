Задоров забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». У него 20 очков в 71 игре

Никита Задоров забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Ванкувером». Защитник «Калгари» внес вклад в победу над «Кэнакс» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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