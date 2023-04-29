«Жигули - это не машина, это шайтан мотор»: на чём катаются крымчане?

Купить автомобиль – задача сложная и опасная, всегда есть шанс нарваться на неприятности. Тем более, что в 2022 кардинально изменился рынок – ушли европейские, американские, японские и корейские автокомпании, шумихи было по этому поводу много.
Купить автомобиль – задача сложная и опасная, всегда есть шанс нарваться на неприятности. Тем более, что в 2022 кардинально изменился рынок – ушли европейские, американские, японские и корейские автокомпании, шумихи было по этому поводу много.
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