"Галей ЦАХАЛ": министр стратегического планирования Израиля обсуждал Ливан в РФ

Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно посетил Россию для обсуждения восстановления безопасности на севере Израиля и урегулирования ситуации в Ливане.
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