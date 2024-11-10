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"Галей ЦАХАЛ": министр стратегического планирования Израиля обсуждал Ливан в РФ

"Галей ЦАХАЛ": министр стратегического планирования Израиля обсуждал Ливан в РФ

Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер недавно посетил Россию для обсуждения восстановления безопасности на севере Израиля и урегулирования ситуации в Ливане.

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