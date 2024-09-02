"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

вы там из колониальной администрации постоянно херню вещаете)) всё пытаетесь оправдать ваше спонсирование терроризма.

ninikooo Митусова

Вот и нужно лишать их света, газа и воды, чтобы на своей шкуре прочувствовали беду населения ДНР,ЛНР, Белгорода, Курска, Херсона и тысяч населенных пунктов, которые испытали на себе всю тяжесть СВО.