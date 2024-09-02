Театр абсурда
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Театр абсурда

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"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

"У врага не должно быть тепла, не должно быть света, воды, еды и, самое главное, не должно быть государства" (ц)

Разлет пакета Вампира на максимальном расстоянии, очень большой. Стрелять из него прицельно невозможно, если только цель не определяется по такому принципу: попадите в город, именно так и поступает хохол.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Неужто доходит до голов?
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12 час.
Владимир Соколов
вы там из колониальной администрации постоянно херню вещаете)) всё пытаетесь оправдать ваше спонсирование терроризма.
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12 час.
ninikooo Митусова
Вот и нужно лишать их света, газа и воды, чтобы на своей шкуре прочувствовали беду населения ДНР,ЛНР, Белгорода, Курска, Херсона и тысяч  населенных пунктов, которые испытали на себе всю тяжесть СВО.
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11 час.

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