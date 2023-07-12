ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО Бывший разведчик СВР высказался о ситуации в стране Посмотрел вчера "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"Россию считают слабой страной, потому что мы вечно оправдываемся"
Комментарии
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Зоя
не удивлюсь.если в списке будет полРоссии..,Путин один и ,при всем желании,не сможет все это задавить,не в его силах,спрут задушил всю Россию,вместе с СНГ..для России внешний враг--ничто,страшен -внутренний скрытый враг,пожирающий все на своем пути,и необязательно,это только Олигархи....
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2 час.
Зоя
чтобы их уважали ,они сидят на траве и воде,вы согласны на это...или уже привыкли к пирожкам с мясом,..!?
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2 час.
вага карлито
Пена 90 годов!) Что бы ее сдуло нужен хозяин который обозначит вехи развития без них! Другое дело что для многих они эталон так разобраться почему!) Скорее всего откровенно прикормлены но почувствовали что пупы земли а ведь по сути это просто балаган!
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2 час.
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