"Россию считают слабой страной, потому что мы вечно оправдываемся"

Зоя не удивлюсь.если в списке будет полРоссии..,Путин один и ,при всем желании,не сможет все это задавить,не в его силах,спрут задушил всю Россию,вместе с СНГ..для России внешний враг--ничто,страшен -внутренний скрытый враг,пожирающий все на своем пути,и необязательно,это только Олигархи....

Зоя чтобы их уважали ,они сидят на траве и воде,вы согласны на это...или уже привыкли к пирожкам с мясом,..!?