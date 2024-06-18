В Москве стали производить больше микроэлектроники

Более 60 столичных предприятий работают в микроэлектронике, по итогам I квартала 2024 года они стали производить в 2,7 раза больше продукции, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 19 июня сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.