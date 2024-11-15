Shot опубликовал первые кадры штурма Купянска российскими бойцами

Первые кадры штурма Купянска подразделениями ВС России опубликовал Shot. По данным источника Telegram-канала, расчеты РСЗО ударили по месту дислокации украинских боевиков у элеватора Купянского комбикормового завода.
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