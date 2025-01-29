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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда идет 14-й на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 4 очка

«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда идет 14-й на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 4 очка

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Команда под руководством Патрика Руа довела победную серию до 5 игр.

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