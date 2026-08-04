⚡️Задержанные в Крыму диверсанты рассказали, как работали на Киев Двое граждан были завербованы через Telegram сотрудником ГУР МО Украины.
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⚡️Задержанные в Крыму диверсанты рассказали, как работали на Киев Двое граждан были завербованы через Telegram сотрудником ГУР МО Украины.