Российский пловец Илья Бородин взял золото на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции.
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