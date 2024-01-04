Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

Сергей Жуков назвал новорожденного сына Эваном 7 декабря Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Фото: Соцсети Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассекретил имя сына, который появился на свет 7 декабря.