Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

Сергей Жуков назвал новорожденного сына Эваном 7 декабря Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Фото: Соцсети Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков рассекретил имя сына, который появился на свет 7 декабря.
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