Киеву грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения реки Десны

Жители Киева могут столкнуться с дефицитом питьевой воды из-за загрязнения реки Десны, так как альтернативные источники водоснабжения не способны полностью удовлетворить потребность горожан в этом ресурсе, сообщил заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк в эфире телеканала "Эспрессо" 10 сентября.
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