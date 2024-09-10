Киеву грозит дефицит питьевой воды из-за загрязнения реки Десны

Жители Киева могут столкнуться с дефицитом питьевой воды из-за загрязнения реки Десны, так как альтернативные источники водоснабжения не способны полностью удовлетворить потребность горожан в этом ресурсе, сообщил заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк в эфире телеканала "Эспрессо" 10 сентября.