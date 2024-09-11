Пушков: решение о допустимости ударов вглубь РФ примут в течение пары дней

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что ведется подготовка общественного мнения к возможности разрешения Западом ударов Киева дальнобойным вооружением по территории России.
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