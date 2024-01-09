Кто такой Сергей Косенко, который бросил младенца в снег, и что ему за это грозит

Блогер решил снять "самый популярный ролик" с малышом в главной роли, однако теперь подписчики требуют лишить его родительских прав Видео с двухмесячным сыном блогера-миллионника Сергея Косенко, которого отец бросает в снег, спровоцировало большой скандал в Интернете.
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