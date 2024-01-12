Почему 12 января нужно отказаться от соли: что можно и что нельзя делать в праздник святой Анисии Солунской и Анисии Желудочницы

12 января приносит в нашу жизнь особый свет и радость, вспоминая житие святой Анисии Солунской. Этот день также отмечен народным календарем как праздник Анисии Желудочницы, сопровождаемый множеством традиций, примет и молитв.
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