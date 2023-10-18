Число жертв удара по больнице в Газе превысило 800 человек

Число жертв в результате атаки на больницу в Газе продолжает возрастать и превышает уже 800 человек. Израильская армия начала расследование после сообщений о ракетном ударе по медицинскому учреждению в Газе и связывает данный инцидент с неудачным запуском ракеты со стороны ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии