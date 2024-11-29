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ТВК пишет, что, по словам родителей пострадавших, причиной конфликта стала драка на школьной площадке. Четвероклассники увидели, как несколь...

ТВК пишет, что, по словам родителей пострадавших, причиной конфликта стала драка на школьной площадке. Четвероклассники увидели, как несколь...

❗️Мужчина ударил двух четвероклассников в Красноярске, заступаясь за своего восьмилетнего сына. ТВК пишет, что, по словам родителей пострадавших, причиной конфликта стала драка на школьной площадке.

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