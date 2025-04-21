Старинный артефакт грозит новой волной смертей – история диска дьявола из Канзаса Евгения КомароваЗагадочный артефакт из Канзаса, получивший название диск дьявола, может грозить миру новой волной смертей.
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