В Екатеринбурге открыли вторую очередь ледового комплекса «Дацюк-Арена». Объект был построен меньше, чем за год.
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В Екатеринбурге открыли вторую очередь ледового комплекса «Дацюк-Арена». Объект был построен меньше, чем за год.
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