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Закон, порядок, государство

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Саперы группировки войск «Центр» в ходе инженерной разведки дорог обнаружили и уничтожили мины ВСУ на Краснолиманском направлении

Саперы группировки войск «Центр» в ходе инженерной разведки дорог обнаружили и уничтожили мины ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи боевых машин разминирования, маневрируя в условиях лесополос, методом траления разминируют дороги для обеспечения безопасного передвижения подразделений.

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