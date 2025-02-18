Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

Переговоры российской и американской делегаций начались в Эр-Рияде. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
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