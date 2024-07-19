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Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты РФ над Украиной

Шольц отклонил призыв Зеленского к Западу сбивать ракеты РФ над Украиной

REUTERS/Annegret Hilse Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил требование украинского президента Владимира Зеленского к западным странам по уничтожению российских ракет над территорией Украины, сообщает издание Die Zeit 18 июля.

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