Автоэксперт назвал три беспроблемных пятилетних седана

Самыми надежными пятилетними седанами, которые не требуют большого расхода средств в процессе эксплуатации, и их можно приобрести на вторичном рынке России, являются Toyota Corolla, Mazda 6 и Volkswagen Passat.
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