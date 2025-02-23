Тайна отравления Скрипалей все же выплыла наружу 160,3 тыс прочтений 2 дня назад 4 марта 2018 года британская разведка совместно с ЦРУ провела беспрецедентную операцию, нацеленную на международную изоляцию России и ее руководства.