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Царьград

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Минздрав РФ против эксперимента по онлайн-продаже вина

Минздрав РФ против эксперимента по онлайн-продаже вина

Правительство РФ обсуждает эксперимент по онлайн-продаже российского вина. Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Минфин поддержали инициативу.

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