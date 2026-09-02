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Молния! Успехи ВС РФ! «Ахмат», танкисты и мотострелки: кто освобождал Казачью Лопань

Молния! Успехи ВС РФ! «Ахмат», танкисты и мотострелки: кто освобождал Казачью Лопань

По данным связанных с группировкой «Север» источников, населенный пункт освободили штурмовые подразделения 11-й отдельной танковой бригады и 245-го мотострелкового полка при поддержке бойцов спецназа «Ахмат».

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