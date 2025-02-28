Экспресс-тест: оцените свой уровень тревожности всего за минуту

Нервничать и периодически испытывать тревогу — это нормально, хоть и неприятно. Специалисты называют тревогу нашим внутренним защитником, «детектором дыма»: она предупреждает о реальной опасности, заставляет нас мобилизовать силы, чтобы найти решение в конкретной ситуации, или обратить наше внимание на то важное, что происходит в нашей жизни.