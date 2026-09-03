Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Шах и мат от Путина: РФ с нуля построила то, что в США и Европе считали невозможным — подробности мегапроекта.

Шах и мат от Путина: РФ с нуля построила то, что в США и Европе считали невозможным — подробности мегапроекта.

Фото: Администрация Президента России Кадры с капитанского мостика 300-метрового ледокольного исполина в Приморье вызвали неподдельную тревогу в Вашингтоне и европейских столицах.

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Meerflieger

"...Вице-премьер Александр Новак на полях ВЭФ во Владивостоке подчеркнул: российские нефтеперерабатывающие заводы сегодня защищены лучше, чем объекты в Объединенных Арабских Эмиратах..." (с).   Ага, только бензина на заправках нет... Или есть охеренно дорогой...