Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона

В ночь на 26 октября прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. По итогам матчей четыре команды идут без поражений и имеют 5 или более побед на старте сезона: «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Каролина» (5-0-0), а также «Флорида» (6-0-0).