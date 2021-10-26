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Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона

Впервые в истории НХЛ четыре команды победили в пяти стартовых матчах сезона

В ночь на 26 октября прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. По итогам матчей четыре команды идут без поражений и имеют 5 или более побед на старте сезона: «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Каролина» (5-0-0), а также «Флорида» (6-0-0).

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