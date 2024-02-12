Глава МИД Бербок: ЕС должен строить оборонительный союз, при этом не выходя из НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в рамках Веймарского треугольника встретилась со своим французским и польским коллегами и подняла вопрос о строительстве нового европейского оборонительного союза.
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